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В Минпросвещения раскрыли подробности о новом уроке семьеведения

В Минпросвещения заявили, что урок семьеведения будет раскрывать почти 20 тем

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Shutterstock

В школьный курс семьеведения войдут почти два десятка тем, в том числе семейные ценности и традиции, семейный климат, гиперопека, поиск спутника жизни, семейный бюджет и т.д. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Министерстве просвещения РФ. Также в программе планируется осветить помощь семье от социальных служб.

«Предполагается сочетание в программе инвариантных и вариативных компонентов содержания образования, обеспечивающих учет многообразия национальностей, культур, языков и обычаев проживающих в России народов», — сообщили в министерстве.

Подчеркивается, что важным аспектом успешной интеграции курса «Семьеведение» в образовательный процесс является обеспечение соответствующей подготовки педагогических работников.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2024 год в стране был объявлен Годом семьи. Тогда же глава государства поручил правительству до 27 декабря сформировать специальный оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.

Кабинет министров выполнил поручение. При этом, согласно плану, в текущем году в школьную программу должны внедрить курс «Семьеведение».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова позднее сообщила, что занятия в рамках курса «Семьеведение», который российские власти планируют внедрить в школьную программу, будут проводиться во внеурочное время.

Ранее в России предложили снимать фильмы про успешных многодетных отцов.

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