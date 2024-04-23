Австралийские медики просят пострадавших от укусов прекратить приносить змей в больницы

Врачи в Австралии попросили пациентов не приносить укусивших их змей в больницу, пишет издание UPI. По словам медиков, подобные случаи происходят все чаще.

Австралийские медики все чаще стали жаловаться на пациентов, которых укусили змеи. Все из-за того, что люди приносят с собой в больницы этих рептилий, думая, что таким образом упрощают работу врачам. Однако, по словам докторов, такие действия могут привести к еще большим жертвам — змея может сбежать и покусать других посетителей.

Доктор Адам Майкл, заведующий отделением неотложной медицинской помощи в больнице Бандаберг в Квинсленде, рассказал, что недавно к нему на прием пришла женщина с очень ядовитой восточной коричневой змеей, лежавшей в плохо защищенном контейнере.

«Персонал испугался. Последствием этого является то, что пациенту оказывают запоздалую помощь», — объяснил специалист.

Профессиональный ловец змей Джонас Мерфи рассказал, что его несколько раз вызывали в больницу, чтобы убрать рептилий, принесенных людьми.

«Змеи — одна из тех вещей, которая пугает многих людей, и мы не хотим, чтобы они попадали в больницу», — добавил мужчина.

Ранее в Индии обнаружили позвонки древней гигантской змеи.