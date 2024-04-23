В Германии заявили о продолжении расследования по делу «Русского дома»

Прокуратура Германии продолжает вести расследование в отношении российского Дома науки и культуры в Берлине («Русский дом»). Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

«Финансирование «дома» на Фридрихштрассе власти оценивают как уголовное правонарушение. Прокуратура проводит расследование, а Центральное управление по соблюдению санкций при таможне ведет расследование в отношении активов», – говорится в статье.

Издание отмечает, что расследование ведется в отношении неизвестных лиц, а также в отношении арендаторов «Русского дома».

В январе 2023 года прокуратура Берлина начала проверку «Русского дома» в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Поводом стали санкции Евросоюза в отношении России из-за конфликта на Украине. В октябре того же года все расследования, которые касаются деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, «Русский дом») в Берлине были прекращены.

Ранее глава Россотрудничества рассказал о приостановке работы «Русских домов» в шести странах Европы с перенаправлением ресурсов в Африку, Азию и Латинскую Америку.