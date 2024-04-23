Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о продолжении расследования по делу «Русского дома»

Tagesspiegel: расследование в отношении «Русского дома» в Берлине продолжается

close
100%
Shutterstock

Прокуратура Германии продолжает вести расследование в отношении российского Дома науки и культуры в Берлине («Русский дом»). Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

«Финансирование «дома» на Фридрихштрассе власти оценивают как уголовное правонарушение. Прокуратура проводит расследование, а Центральное управление по соблюдению санкций при таможне ведет расследование в отношении активов», – говорится в статье.

Издание отмечает, что расследование ведется в отношении неизвестных лиц, а также в отношении арендаторов «Русского дома».

В январе 2023 года прокуратура Берлина начала проверку «Русского дома» в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Поводом стали санкции Евросоюза в отношении России из-за конфликта на Украине. В октябре того же года все расследования, которые касаются деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, «Русский дом») в Берлине были прекращены.

Ранее глава Россотрудничества рассказал о приостановке работы «Русских домов» в шести странах Европы с перенаправлением ресурсов в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами