Неизвестные сожгли три автомобиля на парковке дома в Подмосковье

В Подмосковье неизвестные злоумышленники сожгли три автомобиля на парковке жилого дома. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в Балашихе 23 апреля вблизи многоэтажного дома на улице Агрогородок. На кадрах с места происшествия видно, как горят автомобили.

«Жена владельца одной из машин, кроссовера Mitsubishi ASX, уже заявила о поджоге в полицию», — сообщил источник, передает РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов обследовали местность. Сейчас личности поджигателей устанавливаются. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Волгограде мужчина сжег машину, потому что она слишком долго стояла на одном месте. По предварительным подсчетам, ущерб составил более 350 тыс. рублей.

Ранее в Москве возле МЦД Перово автомобиль сгорел дотла и попал на видео.