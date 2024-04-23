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Инструкторы самообороны оценили эффективность кулона экстренной помощи

Инструктор самообороны Шрамков: кулон экстренной помощи поможет при похищении

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Depositphotos

Кулон и приложения, разработанные в России для защиты женщин от нападений, могут помочь в случае похищения человека, считает инструктор курсов самообороны Максим Шрамков. Однако при самом нападении это устройство не успеет помочь, заявил он телеканалу «360».

Напомним, речь идет об устройстве, при нажатии на которое сигнал автоматически отправляется другим пользователям в радиусе трех километров, а также экстренным службам и родственникам из списка контактов. Также в приложение встроен онлайн-ассистент с грозным мужским голосом.

При похищении такой кулон передаст данные о местонахождении человека, тем самым оказав помощь полиции, считает эксперт.

«Но с точки зрения предотвращения самого нападения, самообороны, устройство никак не поможет», — убежден он.

По мнению Шрамкова, во время нападения гораздо эффективнее для спасения как можно громче кричать, если сажают в машину – бить ногами по стеклу. Также с собой важно иметь перцовый баллончик или электрошокер.

Помимо этого, эксперт порекомендовал пройти курсы самообороны, призвав не терять бдительность и не надеяться на видеокамеры, установленные в общественных местах и на улицах.

«Очень важно поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы быть готовым ко всему», — заключил инструктор.

Эксперт по безопасности ранее назвал самое эффективное средство самообороны.

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