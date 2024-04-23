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Американка помогла своей внучке избить школьницу в туалете

В США женщина помогла внучке избить школьницу в туалете

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Global Look Press

В США женщина помогла своей внучке избить школьницу в туалете образовательного учреждения. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, инцидент произошел 18 апреля в школе поселка Маунт-Моррис, когда женщина вместе с внучкой приехали на собрание, на котором обсуждалось поведение учащихся. Находясь в здании, они заметили в коридоре девочку, с которой у внучки американки был конфликт.

Женщина с внучкой последовали за девочкой в туалет. Там американка схватила несовершеннолетнюю, а ее родственница нанесла ей удар кулаком.

В администрации школы сообщили, что занимаются выяснением того, как женщина попала во внутреннее помещение образовательного учреждения — это запрещено правилами безопасности. Оказавшую внучке помощь в избиении школьницы женщину арестовали.

Ранее в США женщину, отправившую сына в школу пешком, заподозрили в домашнем насилии.

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