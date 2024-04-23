Очевидцы сообщили о стрельбе в Нижнем Новгороде

Очевидцы сообщают о стрельбе в Сормово в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

«Подписчики сообщают о стрельбе в Сормово», — сказано в сообщении.

По словам очевидцев, на месте находятся скорая помощь и полиция. На опубликованном видео слышны звуки перестрелки на улице Свободы.

Других подробностей на данный момент не приводится.

До этого стало известно, что в Сургуте компания мужчин устроила стрельбу во дворе. О произошедшем стало известно после того, как к правоохранителям обратились местные жители и пожаловались на стрельбу из пистолета на свадьбе. На кадрах с места инцидента заметно, как двое мужчин стоят около машины и в какой-то момент один из них поднимает в воздух пистолет. В комментарии для журналистов сотрудники МВД региона сообщили, что личности мужчин уже установлены.

Также сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре разыскивают мужчину, который ранил сотрудника полиции и скрылся.

Ранее в Улан-Удэ произошла перестрелка около ночного клуба.