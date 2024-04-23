В Свердловской области рухнувшая бетонная стена раздавила иномарку

В Свердловской области автомобиль превратился в груду металла после того, как на него обрушилась стена. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Березовском, на улице Гагарина. Стена помогала удерживать грунт на склоне и уже наклонилась. В какой-то момент она не выдержала и упала на иномарку.

Известно, что в последние несколько лет под давлением земли стена постепенно наклонялась.

«Местные жители пытались добиться ремонта, но в ответ получили только бумажную волокиту без конкретных действий», – сообщается в публикации.

По словам проживающих в Березовском людей, в последние несколько лет проход около стены начали огораживать, так как рядом находится детский сад, и дети могли травмироваться.

До этого в Смоленской области мост рухнул вместе с автомобилем на нем. Помимо машины, на нем также был грузовик. В результате, по предварительной информации, пострадали двое взрослых и один ребенок. У девочки диагностировали перелом конечности. Другие детали инцидента не уточняются.

Ранее на Урале на трехлетнюю девочку рухнула 40-килограммовая плита от памятника.