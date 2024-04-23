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На День Победы москвичам спрогнозировали похолодание из-за циклона с Таймыра

Синоптик Шувалов: к 9 мая в Москве заметно похолодает на фоне таймырского циклона

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Denis Sinyakov/Reuters

Жителям Москвы в этом году повезло с погодой во время первых майских выходных – ожидается теплая, ясная погода. А вот ближе ко Дню Победы заметно похолодает на фоне передвижения циклона с Таймыра, предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

Во время первых майских выходных температура воздуха в Москве будет колебаться от 17 до 22 градусов тепла. Возможны небольшие дожди, но лишь на короткое время и при комфортной погоде, пообещал синоптик.

«А вот ко вторым майским праздникам с 9 по 12 мая есть тенденция к движению глубокого циклона с Таймыра ближе к европейской части России, поэтому фронтальная зона будет отодвинута к западу», — отметил он.

С приближением циклона тепло задержится в западных районах европейской части России, а Москве и области, по словам Шувалова, похолодает. В среднем температура воздуха будет варьироваться от 12 до 17 градусов выше нуля, что в целом лишь немного ниже нормы, заключил он.

Напомним, с 25 апреля в Москве, по прогнозу «Фобоса», ожидается ухудшение погоды. В частности, прогнозируются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков.

Россиянам ранее рассказали, можно ли купаться в Черном море во время майских праздников.

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