Мишустин пообещал выделить 6 млрд рублей на поддержку Белгородской области

Правительство РФ выделит на поддержку жителей и бизнеса Белгородской области более 6 млрд рублей в 2024 году. Об этом заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин, его слова приводит Telegram-канал правительства.

По словам Мишустина, региону уже выделили около 2 млрд рублей. Из этой суммы 800 млн рублей пойдут на оказание поддержки жителям, вынужденно покинувшим свои дома. Еще 987 млн рублей будет потрачено на реконструкцию и модернизацию промышленных объектов. И, наконец, 264 млн рублей – пойдут на выплаты работникам предприятий МСП в сфере потребительского рынка и ИП.

«Прошу, чтобы ведомства, которые отвечают за выделение средств, сделали все необходимое, чтобы люди и компании получили эти ресурсы без проволочек и быстро», – призвал премьер.

Он также отметил, что по поручению президента Путина подготовлен проект документа о введении на территории Белгородской области режима свободной экономической зоны, в которую войдет город Шебекино.

23 апреля украинский дрон атаковал белгородское село Безлюдовка.

Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области.