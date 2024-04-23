В Полтаве зафиксировали несколько взрывов

Звук взрыва раздался в городе Полтаве, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «РБК-Украина».

«В Полтаве раздался взрыв», — говорится в публикации.

Чуть позже украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе произошло несколько взрывов. По информации журналистов, сейчас в небе над населенных пунктом виднеется большой столб дыма.

Другие подробности в настоящее время не уточняются.

23 апреля в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) также произошли взрывы. В тот момент на территории Днепропетровской области действовал режим воздушной тревоги.

22 апреля в городе Харькове зафиксировали повреждение 250-метровой телебашни. Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, на следующий день объект полностью разрушился.

В результате в населенном пункте и его окрестностях перестало работать цифровое телевидение, уточнил чиновник. Тем не менее кабельное телевидение, а также интернет и мобильная связь продолжают работать в обычном режиме.

Ранее в городе Харькове приостановили работу метрополитена.