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На МЦД-2 приостановлено движение поездов

На МЦД-2 приостановлено движение поездов из-за повреждения контактного провода

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

На МЦД-2 приостановлено движение поездов через станцию «Печатники» в сторону Нахабино. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

По его словам, повреждение контактного провода стало причиной приостановки движения составов.

«Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения», — сказано в сообщении.

29 марта заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) будут простираться до 11 регионов Центрального транспортного узла (ЦТУ) — сетью скоростных электричек, которые свяжут столицу с ближайшими регионами.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в столице появятся три новые ветки метро и 39 новых станций.

Он подчеркнул, что приоритетом дальнейшего совершенствования транспортной системы города являются метро, МЦД и городской трамвай.

Ранее пьяный российский машинист на поезде столкнулся с локомотивом.

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