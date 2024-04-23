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Стоматолог спасла трехлетнего мальчика, который подавился конфетой

В Подмосковье врач спасла ребенка, подавившегося конфетой в поликлинике

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Depositphotos

В Балашихинской поликлинике врач-стоматолог оказала первую помощь трехлетнему мальчику, который едва не задохнулся, подавившись конфетой. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Инцидент произошел в поликлинике в Балашихе, на прием к стоматологу пришла 14-летняя девочка, ее сопровождали бабушка и трехлетний брат. Пока школьница была на приеме, мальчик ждал ее в коридоре, в какой-то момент он подавился конфетой и стал задыхаться.

Врач-стоматолог применила прием Геймлиха и спасла ребенка. После оказания первой медицинской помощи, ребенок проглотил конфету и нормально задышал. Его состояние моментально стабилизировалось.

«Помощь бригады хирургов, прибывших с реанимационным оборудованием, не потребовалась», — рассказал главный врач Балашихинской поликлиники № 1 Сергей Комаров.

До этого сообщалось, что в Волгограде ребенок едва не задохнулся на глазах у матери, подавившись конфетой. Ребенок посинел, изо рта пошла пена. Спасти его удалось жителю ЖК, который проезжал мимо. Подробности о состоянии ребенка неизвестны, оказав помощь пострадавшему, мужчина вместе с супругой уехал по делам.

Ранее в Балакове годовалый ребенок наелся семечек и едва не задохнулся.

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