Мужчина пришел ночью в гости к бывшей девушке и пострадал от рук ее нового бойфренда

На севере Франции мужчину, пришедшего в гости к своей бывшей девушке, госпитализировали после нападения ее нового возлюбленного. Об этом сообщила газета Courrier Picard.

Инцидент произошел 21 апреля в Амьене. Пострадавший решил навестить свою экс-подругу в ночное время, он пришел к девушке домой, но столкнулся с ее новым бойфрендом. Тот был настроен агрессивно и напал на незваного гостя с ножом. По предварительной информации, мужчина получил шесть ножевых ранений и был доставлен спасателями в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полиция прибыла на место происшествия и задержала остававшегося там нападавшего. Известно, что в причастности к нападению правоохранители задержали еще одного человека, который, возможно, участвовал в драке. Обоим предъявили обвинения в нападении с применением оружия.

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