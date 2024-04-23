Россиянам рассказали, можно ли купаться в Черном море во время майских праздников

Жителей Краснодарского края и Черноморского побережья в ближайшее время ожидает рекордная жара, однако к выходным установится хорошая, теплая погода с небольшими дождями, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Однако, несмотря на это, купаться в Черном море в мае еще рано, заявил он в пресс-центре НСН.

В течение максимум двух дней будет держаться жаркая погода с температурой +30…+35 градусов. С 28 апреля по 1 мая температура воздуха останется на отметке +25 градусов, на побережье – до +23, отметил Шувалов. Кратковременные дожди не испортят сильно комфортную весеннюю погоду, убежден он.

Однако в море пока лучше не погружаться людям без какой-то особой физподготовки, подчеркнул синоптик.

«Кто в состоянии купаться при температуре воды +14…+16 градусов, могут рискнуть… Но на эти майские праздники большинству лучше провести время на берегу», — порекомендовал он.

Напомним, Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах Поволжья и Урала. – ожидается до +27 градусов. Так, в ряде регионов, включая Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую, Оренбургскую области и Башкортостан, температура превышает норму на 7-10 градусов.

Россияне ранее рассказали, чем займутся на майских праздниках.