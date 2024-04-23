Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В мэрии Киева выступили против сноса арки Дружбы народов

Мэрия Киева: демонтаж арки Дружбы народов опасный и трудоемкий процесс

close
100%
РИА «Новости»

Департамент охраны культурного наследия мэрии Киева выступил против демонтажа арки Дружбы народов в центре украинской столицы. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

В ведомстве отметили, что арка символизирует толерантность народа Украины ко всем нациям, конфессиям и сообществам. «Сегодня именно такое видение есть у общества», — приводит издание слова директора департамента Марины Соловьевой.

Чиновница предложила перед принятием спорного решения провести публичные слушания с участием жителей города. Она отметила, что разбор и снос культурного объекта может стать трудоемким и опасным процессом.

Арка была возведена в ознаменование воссоединения Украины и России, она расположена в Крещатом парке Киева. Открытие монумента состоялось в 1981 году.

На прошлой неделе Министерство культуры и информационной политики Украины вывело Арку Дружбы народов из реестра недвижимых памятников, что позволяет ее демонтировать.

Ранее сообщалось, что в Болгарии снесут памятник Советской армии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами