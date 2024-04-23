В мэрии Киева выступили против сноса арки Дружбы народов

Департамент охраны культурного наследия мэрии Киева выступил против демонтажа арки Дружбы народов в центре украинской столицы. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

В ведомстве отметили, что арка символизирует толерантность народа Украины ко всем нациям, конфессиям и сообществам. «Сегодня именно такое видение есть у общества», — приводит издание слова директора департамента Марины Соловьевой.

Чиновница предложила перед принятием спорного решения провести публичные слушания с участием жителей города. Она отметила, что разбор и снос культурного объекта может стать трудоемким и опасным процессом.

Арка была возведена в ознаменование воссоединения Украины и России, она расположена в Крещатом парке Киева. Открытие монумента состоялось в 1981 году.

На прошлой неделе Министерство культуры и информационной политики Украины вывело Арку Дружбы народов из реестра недвижимых памятников, что позволяет ее демонтировать.

Ранее сообщалось, что в Болгарии снесут памятник Советской армии.