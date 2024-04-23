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«Большая вода» в реке Тобол придет в тюменское село Упорово к выходным

Моор: основная масса паводка ожидается в тюменском селе Упорово к выходным

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Телеграм-канал «Александр Моор»

«Большая вода» в реке Тобол дойдет до тюменского райцентра Упорово к выходным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

К таким выводам губернатор пришел после облета на вертолете пострадавших от паводка территорий. По его словам, с высоты хорошо различима так называемая «голова паводка»: перед селом Коркино залита вся пойма реки Тобол.

До местного райцентра, села Упорово, остается около 30 километров. Однако вода, предположительно, будет идти не слишком быстро.

«Русло здесь очень извилистое, поэтому вся гигантская масса воды дойдет до Упорово к выходным», — написал Моор.

17 апреля в восьми населенных пунктах Упоровского района Тюменской области была объявлена эвакуация. Из-за паводка жителей вывозили из деревень и сел Черная, Бызово, Карагужева, Чащина, Николаевка, Упорово, Коркино, Губина.

19 апреля стало известно, что в районе села Упорово идет подготовка к строительству земляной насыпи и дороги-дамбы длиной почти шесть километров. Конструкцию начали укреплять мешками с песком.

Ранее стало известно, когда начнет снижаться уровень воды в реке Тобол у Кургана.

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