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Штайнмайера высмеяли за визит в Турцию со своей шаурмой

Handelsblatt: в Турции раскритиковали решение Штайнмайера привезти шаурму

Решение немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера привезти с собой в Турцию 60-килограммовую шаурму вызвало ажиотаж среди турецкой общественности. Об этом написал корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Озан Демирджан.

Штайнмайер вместо того, чтобы вспомнить немецко-турецких ученых, артистов, режиссеров, просто привез в Турцию огромную шаурму и повара, который ее готовил для всех на вертеле, полагает колумнист. По его оценке, некоторые политики и журналисты отрицательно оценили этот шаг, пишет РИА Новости.

Штайнмайер, прибывший впервые в Турцию с трехдневным рабочим визитом, угощал гостей в резиденции консульства Германии в Стамбуле донером. Глава государства также пожарил на мангале суджук (турецкую колбасу). По словам президента, с блюдом немцев познакомили турецкие мигранты, теперь же оно стало национальным блюдом в Германии.

Перед этим Штайнмайер во время своего визита в Турцию назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом.

Ранее россиян предостерегли от покупки шаурмы в «небреженых» уличных кафе.

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