Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок выпал с третьего этажа российской школы из-за старого окна

Mash: в Нижнем Новгород ребенок попал в реанимацию после падения из окна школы

close
100%
Pixabay

В Нижнем Новгороде ребенок выпал из окна третьего этажа школы и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №58. Третьеклассник бегал по коридорам на перемене вместе со своими одноклассницами и решил спрятаться от девочек на лестничной клетке. Он прислонился спиной к окну и выпал вместе с ним. Отмечается, что оконные рамы в здании устанавливали 35 лет назад.

Упав с высоты третьего этажа, ребенок ударился о ступеньки. По словам очевидцев, мальчик не получил переломов, передает Ni Mash. После падения школьник встал и пошел, однако вскоре снова упал на землю.

Через 40 минут после произошедшего на место прибыла бригада скорой помощи. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации медицинского учреждения. Врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Ранее московские подростки чуть не прибили двоих детей, сбросив на них большой металлический шар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами