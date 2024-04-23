Ребенок выпал с третьего этажа российской школы из-за старого окна

В Нижнем Новгороде ребенок выпал из окна третьего этажа школы и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №58. Третьеклассник бегал по коридорам на перемене вместе со своими одноклассницами и решил спрятаться от девочек на лестничной клетке. Он прислонился спиной к окну и выпал вместе с ним. Отмечается, что оконные рамы в здании устанавливали 35 лет назад.

Упав с высоты третьего этажа, ребенок ударился о ступеньки. По словам очевидцев, мальчик не получил переломов, передает Ni Mash. После падения школьник встал и пошел, однако вскоре снова упал на землю.

Через 40 минут после произошедшего на место прибыла бригада скорой помощи. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации медицинского учреждения. Врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

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