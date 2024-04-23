Похищение женщины попало на камеру дверного звонка, и ее похитителя быстро поймали

В США похищение женщины попало на камеру дверного звонка. Об этом пишет Mirror.

Инцидент, который зафиксировала камера видеонаблюдения, произошел 21 апреля в Портленде. Бородатый мужчина схватил женщину, в этот момент она пыталась позвонить в дверь чужого дома, чтобы попросить о помощи, но не успела. В итоге похититель схватил ее и, не обращая внимания на крики жертвы, потащил к белому пикапу.

«Пожалуйста, помогите мне!», — крикнула пострадавшая дважды, прежде чем оказалась в машине похитителя.

Хозяйка дома позвонила в полицию через десять минут после произошедшего, и уже через четверть часа стражи порядка были на месте. Известно, что на следующее утро злоумышленник был арестован, а жертва освобождена.

«Подозреваемый и жертва знали друг друга, и это не было случайным нападением. Опасности для общества нет. Подозреваемому предъявлено обвинение в похищении», — заявили в полиции.

Правоохранители также поблагодарили местных жителей за то, что те сообщили о произошедшем.

Ранее женщина похитила 11-летнюю школьницу, чтобы вырастить из нее жену для сына.