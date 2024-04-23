Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Похищение женщины попало на камеру дверного звонка, и ее похитителя быстро поймали

В США похищение женщины, зовущей окружающих на помощь, попало на камеру звонка

close
100%
Hillsboro Police Department

В США похищение женщины попало на камеру дверного звонка. Об этом пишет Mirror.

Инцидент, который зафиксировала камера видеонаблюдения, произошел 21 апреля в Портленде. Бородатый мужчина схватил женщину, в этот момент она пыталась позвонить в дверь чужого дома, чтобы попросить о помощи, но не успела. В итоге похититель схватил ее и, не обращая внимания на крики жертвы, потащил к белому пикапу.

«Пожалуйста, помогите мне!», — крикнула пострадавшая дважды, прежде чем оказалась в машине похитителя.

Хозяйка дома позвонила в полицию через десять минут после произошедшего, и уже через четверть часа стражи порядка были на месте. Известно, что на следующее утро злоумышленник был арестован, а жертва освобождена.

«Подозреваемый и жертва знали друг друга, и это не было случайным нападением. Опасности для общества нет. Подозреваемому предъявлено обвинение в похищении», — заявили в полиции.

Правоохранители также поблагодарили местных жителей за то, что те сообщили о произошедшем.

Ранее женщина похитила 11-летнюю школьницу, чтобы вырастить из нее жену для сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами