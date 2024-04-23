В Омске расследуют дело о реабилитации нацизма из-за икон с Бандерой

Живущий в Омске священник Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) задержан сотрудниками Следственного комитета России по подозрению в хранении икон с изображением Степана Бандеры. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ по Омской области.

В сообщении указано, что 57-летний подозреваемый «приискал стилизованное под икону изображение украинских пособников нацизма – бандеровцев на фоне Святой Богородицы». После чего, «действуя умышленно и незаконно, имея умысел на оскорбление религиозных чувств верующих и на реабилитацию нацизма» он разместил его в церковной трапезной.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Подозреваемый задержан, в его доме и по месту службы проведены обыски, в ходе которых изъяты носители информации, имеющие значение для уголовного дела.

3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о риске канонизации Бандеры на Украине. По ее словам, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), исключившая князя Александра Невского (1221–1263) из списка поминаемых святых, вскоре может дойти до канонизации организатора украинского националистического движения.

Ранее жительница Петербурга нашла в продуктах, купленных в магазине, салфетку со стихотворением о Степане Бандере.