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Психологи назвали способы справиться со стрессом из-за шестидневной рабочей недели

Психолог Панфилова: снять стресс из-за переработок помогают мотивирующие фразы

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Shutterstock

При появлении стресса и упадка сил из-за необходимости работать шесть дней вместо пяти могут помочь мотивирующие фразы, считает семейный психолог, проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова. Важно напоминать себе, что после долгой рабочей недели наступят долгожданные выходные, отметила она в беседе с RT.

Большую помощь психике можно оказаться, если четко обозначить для себя, что шестидневная рабочая неделя – это лишь разовое событие, а не постоянный образ жизни, отметила специалист.

«Это такая разовая вещь, и это то, с чем наша психика вполне может справиться, — добавила она. — Обычно для того, чтобы справиться с внутренним сопротивлением, для взрослого человека очень важна внутренняя мотивация».

Панфилова посоветовала говорить себе подбадривающие фразы, убеждая, что после тяжелых будней наступит долгожданный отдых. Для сравнения она привела в пример людей, которые отправляются в отпуск ночным самолетом, из-за чего не высыпаются, однако не падают духом из-за предчувствия хорошего отдыха. Такая самомотивация, по мнению психолога, помогает организму и психике успешно справляться с трудностями.

Напомним, текущая рабочая неделя для россиян станет шестидневной, а затем будут два периода длинных выходных — в честь 1 Мая и Дня Победы. Отдыхать при пятидневной рабочей неделе россияне будут с 28 апреля по 1 мая, а затем с 9 по 12 мая.

Юристы ранее назвали случаи, когда россиян могут вызвать на работу в майские праздники.

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