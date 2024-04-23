Полиция Молдавии провела обыски у сторонников блока «Победа» и изъяла более $1 млн

Полиция провела обыски у сторонников блока «Победа» в Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктора Фуртунэ.

Отмечается, что в ходе обысков было изъято более $1 млн.

По словам Фуртунэ, таможенная служба Молдавии получила сообщение о попытке ввоза в страну без декларации денежных средств в особо крупных размерах.

«В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тысячи рублей, 3 070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов», — отметил Фуртунэ.

До этого RT со ссылкой на источники сообщал, что молдавские правоохранители начали обыски в офисах членов команды оппозиционного молдавского политика Илана Шора.

Также депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщала, что правоохранительные органы Молдавии проводят обыски у представителей оппозиционных партий.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.