Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт в Минеральных Водах временно не принимает рейсы из-за ремонта ВПП

Прибывающие в Минеральные Воды самолеты отправляют на запасные аэродромы

close
100%
Денис Абрамов/РИА Новости

Аэропорт города Минеральные Воды временно не принимает рейсы. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Ставрополь».

По данным пресс-службы аэропорта, во время планового осмотра взлетно-посадочной полосы (ВПП) нашли дефект, поэтому сейчас там ведутся работы по устранению. Ориентировочное время окончания работ 16:00 мск, заключили в аэропорту.

Самолеты, прибывающие в Минводы, пока отправляют на запасные аэродромы.

До этого пилоты самолета, который следовал из Грозного в Москву, предотвратили аварию в аэропорту Внуково. Борт готовился к посадке, когда пилоты увидели, что на полосу выехал другой самолет. Выяснилось, что воздушное судно направлялось в Душанбе, экипаж не услышал указания диспетчера по радиочастоте и не уступил полосу самолету из Чечни.

Экипаж рейса из Грозного вовремя это заметил, борт увели на второй круг в небе над аэропортом. Решение позволило избежать аварии на взлетной полосе.

Ранее в Нидерландах самолет вернулся обратно из-за тухлой рыбы на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами