Аэропорт в Минеральных Водах временно не принимает рейсы из-за ремонта ВПП

Аэропорт города Минеральные Воды временно не принимает рейсы. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Ставрополь».

По данным пресс-службы аэропорта, во время планового осмотра взлетно-посадочной полосы (ВПП) нашли дефект, поэтому сейчас там ведутся работы по устранению. Ориентировочное время окончания работ 16:00 мск, заключили в аэропорту.

Самолеты, прибывающие в Минводы, пока отправляют на запасные аэродромы.

До этого пилоты самолета, который следовал из Грозного в Москву, предотвратили аварию в аэропорту Внуково. Борт готовился к посадке, когда пилоты увидели, что на полосу выехал другой самолет. Выяснилось, что воздушное судно направлялось в Душанбе, экипаж не услышал указания диспетчера по радиочастоте и не уступил полосу самолету из Чечни.

Экипаж рейса из Грозного вовремя это заметил, борт увели на второй круг в небе над аэропортом. Решение позволило избежать аварии на взлетной полосе.

Ранее в Нидерландах самолет вернулся обратно из-за тухлой рыбы на борту.