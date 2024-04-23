В Латвии решили отказаться от преподавания в школах русского языка

Правительство Латвии решило с 2026 года отказаться от преподавания русского языка в школах в качестве второго иностранного. Об этом сообщил портал Delfi.

Отмечается, что с 2026-2027 учебного года учреждения среднего образования будут предлагать на выбор ученикам в качестве второго иностранного только один из официальных языков Евросоюза (ЕС) или стран – членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

«Это хорошая новость!», – прокомментировала решение премьер республики Эвика Силиня. По ее словам, наконец-то из школ уйдет русский язык, и дети будут изучать языки ЕС.

До этого оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) внесла проект закона о ликвидации русскоязычных версий сайтов министерств и других госучреждений в парламент республики.

На прошлой неделе Госдума РФ приняла проект обращения, в котором осуждается политика руководства Литвы, Латвии и Эстонии в отношении русскоязычных граждан.

В марте Москва потребовала прекратить дискриминацию русского и русскоязычного населения в Европе.

Ранее правительство Латвии решило отказаться от преподавания в школах русского языка в качестве второго иностранного с 2026 года.