Россияне рассказали о своих детских мечтах

Большинство россиян (71%), которые обзавелись мечтой в детстве, осуществили ее, при этом почти трети (29%) это сделать не удалось, следует из результатов проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co опроса.

Согласно исследованию, у 48% респондентов их первая мечта появилась еще в детстве, у 40% — в молодости. 12% признались, что поставили первую осознанную цель лишь после 35 лет.

Сейчас каждый пятый взрослый россиянин называет своей главной целью здоровье. У 18% опрошенных мечты связаны с деньгами, у 16% — с имуществом, у других 16% — с увлечениями и хобби. 14% делают ставку на карьеру, каждый десятый стремится создать семью, а 6% — стать более образованными.

Около 47% опрошенных, имеющих четкую цель в жизни, уже начали планировать ее реализацию. 14% собираются воплощать мечту в ближайшие 1-5 лет. Еще 14% откладывают реализацию цели на более длительный срок — 5-10 лет и более. Четверть опрошенных пока не придумали план действий.

Самым распространенным препятствием на пути к достижению цели 21% респондентов назвали усталость, 15% — недостаток денег, 13 – лень. Прокрастинация мешает каждому десятому россиянину, стольким же — отсутствие времени, 4% указали на нехватку знаний. И лишь 27% опрошенных заверили, что им ничего не может помешать достичь цели.

Поддержку семьи и родственников ровно половина респондентов считают фундаментом для достижения цели. 17% заявили, что принимать жизненно-важные решения их мотивируют новости, которые публикую СМИ.

Содействие друзей оказалось важным для 15% респондентов. Мотивационные тренинги вдохновляют 7% россиян, контент с личными примерами — 6%, а книги по саморазвитию — 5%.