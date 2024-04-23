В Чехии задержали украинца за подготовку нападения на президента Словакии

Сотрудники Службы безопасности и информации Чехии задержали украинского гражданина, планировавшего покушение на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини. Об этом сообщило местное информационное агентство CTK.

В материале отмечается, что под стражей оказался 24-летний Марунич В. Чешские стражи порядка задержали молодого человека 22 апреля в городе Брно. По информации журналистов, в этот момент злоумышленник доставал оружие из тайника.

При этом в Службе безопасности и информации Чехии его описали как психически неуравновешенного человека. Более того, специалисты обратили внимание на приверженность Марунича В. националистической идеологии.

Как следует из публикации, молодой человек является уроженцем украинского города Винницы. В 2021 году он переехал в Чехию — это произошло после того, как в родной стране его задержали за мошенничество и ряд других правонарушений.

По данным агентства, злоумышленник долгое время находится в поле зрения чешских правоохранителей. Впервые на него обратили внимание в декабре прошлого года. Однако, по какой причине это произошло, в публикации не уточняется.

7 апреля Государственная комиссия по выборам Словакии заявила, что глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально одержал победу на президентских выборах. За политика, который выступает против военной помощи Украине, проголосовали 53,12% граждан.

Ранее Пеллегрини рассказал о планах по двусторонним отношениям с РФ.