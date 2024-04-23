Врач рассказала, как облегчить симптомы артрита

Артрит (воспалительное заболевание суставов) может быть как полностью излечимым, так и требующим постоянного лечения базисными препаратами. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова. Особенно во втором случае, по ее словам, стоит помнить про средства, облегчающие симптомы заболевания.

В первую очередь, можно использовать холодные компрессы. Они снизят боль и уменьшат воспаление. Также специалист посоветовала избегать интенсивной нагрузки на время обострения. Однако следует помнить, что умеренная физическая активность усиливает кровообращение, что может воспрепятствовать прогрессированию заболевания, отметила она.

«При необходимости можно использовать различные ортопедические изделия: ортезы, трости, ходунки, бандажи и ортопедические стельки. Все приспособления призваны облегчить состояние пациента, разгрузить пораженные суставы и сделать движения менее болезненными», — добавила Коршунова.

Также она порекомендовала придерживаться средиземноморского типа питания и отказаться от вредных привычек.

В 2024 году ученые из университета штата Колорадо обнаружили, что пищевой компонент под названием триптофан может перерабатываться в кишечнике в воспалительное химическое вещество, которое потенциально способствует развитию артрита.

Триптофан — это аминокислота, содержащаяся во многих продуктах, богатых белком, таких как мясо, рыба, молочные продукты, а также некоторые семена и орехи.

Исследователи отмечают, что диета, богатая растительными волокнами, может способствовать снижению риска трансформации триптофана в индол. Дело в том, что пищевые волокна улучшают работу кишечника и повышают его микробное разнообразие, что, в свою очередь, позволяет более безопасно перерабатывать триптофан.

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