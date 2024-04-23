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В России задержали священника за иконы с Бандерой

В Омске полиция задержала священника УГКЦ за иконы с Бандерой

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Wikimedia Commons

В Омске полиция задержала 57-летнего священника Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) за иконы со Степаном Бандерой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь священнослужителем религиозной организации, приискал стилизованное под икону изображение на фоне Святой Богородицы украинских пособников нацизма — бандеровцев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он разместил данное изображение в трапезной храма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). У священнослужителя проведен обыск.

До этого сообщалось, что в подмосковном Ногинске снесли по решению суда единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). В 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе здания, которое на тот момент относилось к Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав ПЦУ. При этом действия по решению суда до сих пор не принимались.

Ранее на Украине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ.

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