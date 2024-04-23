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Голосовой помощник помог определить лучшую бригаду скорой помощи в Подмосковье

В Подмосковье выбрали лучшую бригаду скорой помощи по итогам I квартала

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Московской области выбрали лучшую бригаду скорой помощи по итогам работы в I квартале 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Лучшую бригаду помогал определить голосовой помощник Светлана, который обзванивал пациентов и просил оценить работу бригады.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, голосовой помощник собрал почти 80 тыс. оценок и помог определить лучшую бригаду.

По итогам лучшей бригадой стали медицинские работники из Дмитровской подстанции.

Сапанюк добавил, что все работники бригады получат денежную премию.

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