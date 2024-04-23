ФСИН направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в исправительной колонии №6 по Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Комиссия направлена из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться в ситуации. А также представители ФСИН намерены объективно оценить обстановку и отреагировать на происходящее в колонии.

Накануне уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК №6.

По ее словам, заключенные рассказали ей о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения. Москалькова добавила, что она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку по данному факту, а также подчеркнула, что взяла ситуацию на особый контроль.

«Черный дельфин» — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных. Расположена в городе Соль-Илецке рядом с озером Развал. Является самой большой колонией подобного типа в России.

Ранее осужденный пожизненно россиянин отсудил у колонии компенсацию.