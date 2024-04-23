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Двое школьников отравились неизвестной жидкостью из бутылки, найденной на улице

В Тульской области возбудили дело после отравления подростков неизвестной жидкостью

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FotograFFF/Shutterstock

В Тульской области следователи устанавливают обстоятельства отравления двух школьников. Дети нашли на улице бутылку с неизвестной жидкостью и сделали несколько глотков. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 21 апреля в Шатске. По данным местных СМИ, двое друзей 12 и 14 лет нашли на улице бутылку с неизвестной жидкостью, школьники сделали несколько глотков, после чего им стало плохо.

Пострадавших госпитализировали, один из мальчиков находится в отделении реанимации, второго спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обстоятельства отравления устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленобласти годовалый ребенок отравился бытовой химией. Мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу с химическим ожогом пищевода. На данный момент пациент находится в реанимации.

Ранее в Петербурге ребенок облизал ароматизатор для туалета и попал в больницу.

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