Трех нелегалов выдворили из страны по итогам отработки сообщений из чат-бота в Telegram

В Приморье решили выдворить с территории РФ незаконных мигрантов, доносы на которых пришли через анонимный чат-бот. Об этом сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.

Как уточнили в ведомстве, выдворение нелегалов стало результатом отработки обращений, поступивших от местных жителей в аппарат Антитеррористической комиссии Приморского края через бот «Опер пишет» в Telegram.

Так, 16 апреля аноним сообщил о проживающей в доме на улице Луговой во Владивостоке гражданке Узбекистана 1986 года рождения. Вскоре по указанному адресу прибыли силовики и проверили женщину. Оказалось, что она находится в России без разрешительных документов, по этой причине Фрунзенский районный суд привлек ее к административной ответственности и назначил наказание в виде административного штрафа с выдворением с территории страны.

10 апреля «Антитеррор Приморья» сообщал, что за последние две недели жители региона отправили в чат-бот более 100 сообщений. Создатели бота, для использования которого не нужно вводить какие-либо данные, просили граждан писать о «тех, кто нарушает закон, прячет дома незаконное оружие или скрывает мигрантов без регистрации по месту жительства».

Ранее во Владивостоке семью мальчика, сломавшего ребенку руку, депортировали из РФ.