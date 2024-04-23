Новый порядок наблюдения за ДЭГ могут применить на выборах 8 сентября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может утвердить трехуровневую систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на заседании 24 апреля, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Эксперты НОМ полагают, что новый порядок наблюдения за ДЭГ поможет избежать трудно исправимых ошибок.

Трехуровневая система наблюдения за ДЭГ подразумевает наличие очных и удаленных наблюдателей, а также наблюдать за ходом выборов могут пользователи интернета.

По словам сопредседателя Корсовета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, IT-эксперта Олега Артамонова, трехуровневую систему наблюдения за ДЭГ могут применить на выборах в рамках ЕДГ 8 сентября.

«В прошлом году экспертами рабочей группы при ОП РФ было предложено разделить наблюдателей на работающих непосредственно в помещении ТИК ДЭГ и работающих дистанционно с порталом наблюдения», — отметил он.

Артамонов добавил, что эта практика показала хорошие результаты на выборах президента России.

Напомним, уже 23 региона России заявили о своем желании принять участие в ДЭГ в рамках ЕДГ 8 сентября.