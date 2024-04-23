Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый порядок наблюдения за ДЭГ могут применить на выборах 8 сентября

IT-эксперт Артамонов: ЦИК может утвердить трехуровневую систему наблюдения за ДЭГ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может утвердить трехуровневую систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на заседании 24 апреля, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Эксперты НОМ полагают, что новый порядок наблюдения за ДЭГ поможет избежать трудно исправимых ошибок.

Трехуровневая система наблюдения за ДЭГ подразумевает наличие очных и удаленных наблюдателей, а также наблюдать за ходом выборов могут пользователи интернета.

По словам сопредседателя Корсовета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, IT-эксперта Олега Артамонова, трехуровневую систему наблюдения за ДЭГ могут применить на выборах в рамках ЕДГ 8 сентября.

«В прошлом году экспертами рабочей группы при ОП РФ было предложено разделить наблюдателей на работающих непосредственно в помещении ТИК ДЭГ и работающих дистанционно с порталом наблюдения», — отметил он.

Артамонов добавил, что эта практика показала хорошие результаты на выборах президента России.

Напомним, уже 23 региона России заявили о своем желании принять участие в ДЭГ в рамках ЕДГ 8 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами