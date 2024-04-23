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В Москве простились с военкором «Известий» Ереминым

В Москве прошло прощание с погибшим военкором «Известий» Семеном Ереминым

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Скриншот из видео «Известий»

В Москве прошла церемония прощания с погибшим военкором «Известий» Семеном Ереминым. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проститься с журналистом пришли сотни человек, включая генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, военкоров Александра Коца, Александра Сладкова, Евгения Поддубного и Семена Пегова.

Военкор Александр Сладков предложил учредить премию имени Еремина.

«Если мы говорим о премии, если это получится, хотелось бы иметь отдельный формат: «Короткий репортаж с корреспондентом в кадре», — поделился военкор.

У Семена Еремина остались супруга и две дочки. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что готовы оказать поддержку семье корреспондента.

До этого Telegram-канал «Известий» сообщал, что военный корреспондент Семен Еремин погиб в зоне специальной военной операции после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее американский доброволец с позывным «Техас» погиб в Донбассе.

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