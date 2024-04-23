В Новосибирске вынесли приговор заключенным, сбежавшим из колонии через дыру в заборе

Суд в Новосибирске вынес приговор двум заключенным за побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура региона.

Побег, по данным ведомства, был совершен еще летом 2021 года. 12 июля двое осужденных, находясь во дворе колонии-поселения ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области, отогнули профлист на ограждении и беспрепятственно покинули территорию колонии. Позже их задержали в другом регионе.

Их признали виновными и назначили им наказание в виде лишения свободы. Один из беглецов проведет пять лет и три месяца в колонии особого режима, а другой — пять лет и четыре месяца в колонии строгого режима. Известно, что на розыск сбежавших заключенных ГУФСИН России по Новосибирской области потратило 1,3 млн рублей, эту сумму, по решению суда, также взыскали с осужденных.

Ранее в Челябинской области мужчину осудили за нападение на конвоиров и побег из суда на 20 лет.