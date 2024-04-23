В Курске сожительница деда отпинала его внучку-младенца и выкинула ее в коридор

Жительницу Курска задержали после того, как ребенка ее знакомой нашли в коридоре. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии полиции, мать младенца оставила ребенка с сожительницей своего отца, чтобы решить свои дела. По словам очевидцев, спустя некоторое время после того, как женщина покинула дом, подозреваемая пинала ногой ползущего по полу ребенка и кричала на него.

После этого соседи заметили в коридоре плачущего младенца и обратились в экстренные службы.

«Девочку экстренно госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место сотрудники МВД попытались побеседовать с россиянкой, смотревшей за ребенком, но она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла рассказать об обстоятельствах произошедшего.

Правоохранители провели проверку и передали документы следователям. Помимо этого, в отношении матери младенца составили протокол об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Омской области осудят мать, выбросившую новорожденного в мусорный контейнер.