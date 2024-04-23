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Украина запросила аварийные поставки электроэнергии из-за рубежа

«Укрэнерго»: на Украине вторые сутки сохраняется заметный дефицит электроэнергии

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

На Украине вторые сутки подряд сохраняется значительный дефицит электроэнергии, в результате чего страна вынуждена привлекать срочную помощь из-за рубежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Укрэнерго».

В компании призвали жителей страны экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы, когда потребление традиционно возрастает.

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден второй день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран», — говорится в сообщении компании.

В сообщении констатируется, что с 18 до 20 часов (время совпадает с московским) для бизнеса и промышленности, за исключением объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса, вводятся графики ограничения мощности.

В Криворожье ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно. Ограничения действуют для жителей Харьковской области, где по состоянию на утро 23 апреля были обесточены около 209 тысяч бытовых потребителей.

В течение суток электроэнергия общим объемом 9 298 МВт*ч импортировалась на Украину из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии.

19 апреля в «Укрэнерго» рассказали о проблемах в энергосистеме страны. Сообщалось, что в промежутке с 18 до 22 часов могут происходить отключения света для бизнеса и промышленности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения страны.

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