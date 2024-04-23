Немецкие школьники стали массово переходить в ислам

В немецких школах стало расти число учеников-мусульман из-за того, что дети не хотят оставаться аутсайдерами. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на анонимный источник в службе госбезопасности Германии.

«Все больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе», — рассказал источник изданию.

Это объясняют резким увеличением числа детей-мусульман в школах из-за миграции из стран Ближнего Востока. В некоторых больших городах дети из христианских семей даже оказываются в меньшинстве в классах. Например, в Берлине, Франкфурте и Эссене есть учебные заведения, где доля учеников-мусульман превысила 80%.

Bild пишет, что дети-мусульмане, которые происходят из строго религиозных семей, порицают школьниц за слишком «западное» поведение и создают целые параллельные сообщества, которые далеко не всегда соблюдают школьные правила, но учителя не успевают реагировать на все такие ситуации из-за большой нагрузки.

Параллельно в Германии растет интерес к ультраправой идеологии у молодежи. В апреле студенты из шести восточногерманских земель выпустили заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи с ростом ультраправых настроений в школах.

Ранее сообщалось, что учителя в некоторых районах Берлина не выходили на работу из-за угроз.