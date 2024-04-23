Японец три недели собирал по частям купюру, которую случайно кинули в измельчитель

Школьник из Японии провел три недели, собирая по частям купюру, которую случайно кинули в измельчитель, пишет Oddity Central.

Как рассказал сам школьник Томо, его отец положил в конверт купюру номиналом 10 тысяч иен ($65) и забыл про нее. В один из дней мужчина решил навести порядок на рабочем столе и случайно выкинул деньги в работавший измельчитель. Осознав свою ошибку, он решил попросить помощь у сына и заодно посмотреть, как мальчик справится с задачей.

Томо начал работу и сначала отделил части конверта от купюры. По словам мальчика, это был сложный процесс, так как бумага была примерно одного тона. После этого он взял другую такую же целую купюру, положил под лист прозрачного пластика и начал выкладывать на ней обрывки денег — так было проще провести сравнение.

Спустя три недели сын показал отцу итог своей работы, заявив, что лучше он не сделает. На купюре отсутствовало несколько больших кусков, но Томо все равно решил отнести ее в банк и поменять на новую. К его удивлению, план сработал.

Пользователи соцсетей похвалили школьника, отметив его усердие и целеустремленность.

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