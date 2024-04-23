В Москве первоклассник обвинил преподавателя ритмики с 20-летним стажем в избиении

В Москве первоклассник обвинил учителя с 20-летним стажем в избиении. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

Восьмилетний Денис повздорил с одноклассником во время уроков. Мальчики устроили драку, разнимать их пришлось учителю. Педагог утверждает, что он лишь успокоил детей, однако Денис заявил, что взрослый ударил его по лицу ладонью. Теперь преподавателю ритмики грозит уголовное разбирательство, хотя в образовательном учреждении уверены в невиновности мужчины.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в день происшествия Денис сам наткнулся на учителя. Он якобы хотел, чтобы того уволили, и с этой целью пообещал рассказать матери свою версию событий. Та поверила сыну на слово, уже написала заявление в полицию, а от общения со школьным психологом, который считает Дениса проблемным, отказалась.

Тем не менее известно, что первоклассник регулярно устраивает драки, а недавно даже кидался стульями в других детей. Сейчас в отношении преподавателя проводится доследственная проверка.

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