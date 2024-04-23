На Крымском мосту усилят досмотры в преддверии праздников

Проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов», — сообщил Аксенов.

По словам главы региона, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора, при котором движение по мосту ограничивают.

11 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ, который готовит Украина. Он добавил, что украинские войска также намерены поразить ряд российских инфраструктурных объектов, которые «представляют собой военную цель».

Ранее на Крымском мосту приостанавливали движение машин.