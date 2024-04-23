Россиянкам напомнили о важности ежегодного обследования у гинеколога

Женщинам необходимо посещать гинеколога не реже раза в год и проверяться на наличие вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом в интервью РИАМО предупредила акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Яха Темишева. Она напомнила, что рак шейки матки вызывает именно ВПЧ (в 70% случаев у пациенток обнаруживают ВПЧ 16 и 18 типов).

«Каждая женщина должна обследоваться на ВПЧ. Если вирус обнаружен, необходимо снижать его активность с помощью медикаментозной терапии, чтобы профилактировать развитие онкологического заболевания», — сказала врач.

Она добавила, что наиболее информативный метод диагностики — жидкостная онкоцитология. По словам специалиста, он позволяет выявить рак шейки матки на ранней стадии.

Врач федеральной сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев напомнил, что ВПЧ передается половым путем. При этом, по его словам, повышаются риски возникновения не только рака шейки матки, но и других его видов. Специалист рекомендовал прививаться как женщинам, так и мужчинам.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный до этого сообщил, что не исключен контактно-бытовой способ заражения ВПЧ — через небольшие ссадины, царапины и порезы. Всего, по его словам, науке известны около 200 типов ВПЧ, и большинство из них могут стать виновниками появления бородавок и папиллом на коже.

Ранее онколог назвал работающие меры профилактики рака.