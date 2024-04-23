В Генпрокуратуре оценили меры по предотвращению террористических актов в РФ

Риски диверсий и террористических актов на территории РФ значительно возросли за последнее время. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора страны Анатолий Разинкин, передает РИА Новости.

Во вторник, 23 апреля, он принял участие в заседании комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. На совещании Разинкин обратил внимание, что в 2023 году специалисты активно проверяли соблюдение мер безопасности на критически важных объектах и в местах массового скопления людей. При этом они выявили более 200 тыс. нарушений в данной сфере.

«О чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — подчеркнул заместитель генерального прокурора.

10 апреля состоялось совещание начальников штабов национальных антитеррористических центров (АТЦ) стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). По итогам мероприятия его участники заявили, что Украина и Афганистан являются одними из основных источников террористической угрозы на территории СНГ.

Ранее США и страны — члены НАТО обвинили в финансировании террористических актов в РФ и за ее пределами.