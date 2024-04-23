Задержанный за подготовку теракта в Брянске планировал взрыв в общественном месте

Сторонник украинских националистов, задержанный по подозрению в подготовке теракта в Брянске, планировал взрыв в общественном месте. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Мужчина рассказал, что ему поступило задание «поднять тайник со взрывчатым веществом и совершить террористический акт в одном из общественных мест».

До этого ФСБ РФ сообщала, что в Брянске был задержан гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию.

Отмечается, что мужчина действовал по заданию представителей запрещенной в России террористической организации. Силовики изъяли у него самодельное взрывное устройство (СВУ), которое задержанный планировал использовать при совершении теракта.

Также сотрудники управления ФСБ РФ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, собиравшего и передававшего информацию Вооруженным силам Украины о местах дислокации российских войск.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.