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В Петрозаводске подросток пришел к экс-возлюбленной и напал на нее с ножом

В Петрозаводске подростка задержали за нападение на девушек с ножом

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Shutterstock

Подростка из Петрозаводска задержали за нападение на девушку. Об этом сообщает управление МВД по Карелии.

По предварительным данным, подросток пришел к своей 15-летней подруге. Там у несовершеннолетних возникла ссора, после чего молодой человек ударил знакомую и ее 17-летнюю гостью ножом.

В результате девушек госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.

По данным 78.ru, перед визитом к девушкам молодой человек выпил алкоголь. С одной из них подозреваемый раньше встречался, но недавно они разошлись. В гостях подросток нанес несколько ударов экс-возлюбленной. Подруга попыталась защитить девушку, но также получила ранения.

Известно, что юноша учился в школе.

«Занятия не прогуливал, однако был чрезмерно «ранимым»», – сообщается в публикации.

По какой причине подросток решил напасть на бывшую девушку, неизвестно.

Возбуждено уголовное дело, молодого человека задержали.

Ранее жена заявила, что муж не принадлежит ей полностью, и метнула в него нож.

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