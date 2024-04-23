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Активисты перекрыли трассу между Арменией и Грузией

В Армении протестуют против делимитации границы с Азербайджаном

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Самвел Сепетчан/РИА «Новости»

Группа активистов перекрыла у озера Севан в Армении межгосударственную трассу, ведущую в Грузию, они протестуют против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в районе перекрытия наблюдается большое скопление автомобилей в обе стороны. Полиция пока не вмешивается для разблокирования трассы.

До этого в МВД Армении сообщили, что работы по делимитации границы Армении с Азербайджаном начнутся в Тавушской области на участке Баганис — Воскепар.

19 апреля Ереван заявил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы. Также служба вице-премьера Азербайджана сообщила, что Баку и Ереван договорились в процессе делимитации государственной границы основываться на Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году.

Ранее Пашинян заявил, что отказ Еревана от делимитации границ с Азербайджаном чреват новой эскалацией вооруженного конфликта между странами.

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