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Депутаты Госсовета Крыма удивились, что они работают

«Mash на волне»: депутаты Госсовета Крыма забыли выключить микрофон

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов на очередном заседании после объявления перерыва забыл выключить микрофон. Видеозапись с фрагментом диалога с его заместителем, депутатом Ефимом Фиксом, опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На записи слышно, как Константинов начинает общаться с Фиксом. «Слушай, возникло ощущение, что мы работаем», — говорит глава парламента. Его заместитель в ответ соглашается: «Да, ничего себе! Пашем!».

20 апреля сообщалось, что депутат Госдумы Александр Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в связи с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Он обратил внимание на розовый лак для ногтей на руке на одной из фотографий, опубликованных народным избранником, и увидел «странную тягу к совместному фотографированию с юношами нетрадиционной ориентации».

В ответ Живайкин опубликовал видеообращение с опровержением этих тезисов. Он подчеркнул, что никогда и никому не отказывает в просьбах сфотографироваться и отметил, что на фото несложно отличить женскую руку от мужской.

Ранее вице-премьер Пермского края покинул пост после скандального инцидента с сыном.

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