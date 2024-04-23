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В Саратове пять человек пострадали при столкновении трактора и автобуса

В Саратове трактор столкнулся с автобусом

В Саратове пассажиры автобуса попали в больницу после аварии с участием трактора. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении улицы Антонова и проспекта Строителей. Предварительно, столкнулись трактор и автобус.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены несколько пассажиров автобуса», – сообщили в МВД.

На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным РИА Новости, пострадали пять человек.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре региона. Специалисты ведомства контролируют установление обстоятельств.

До этого в Саратове автомобиль протаранил остановку, на которой находились люди. Водитель на автомобиле марки Opel врезался в человека на Lada и автобус, после чего второй участник аварии отлетел к остановке.

В ДТП пострадали водитель транспортных средств и стоявшие на остановке местные жители. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Ранее в Ленобласти перевернулся автобус с пьяным водителем и 50 пассажирами.

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