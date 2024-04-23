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В Британии суд запретил педофилу, создававшему непристойные изображения, использовать ИИ

Британский суд впервые запретил пользоваться ИИ сексуальному маньяку

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Shutterstock

В Великобритании впервые запретили сексуальному маньяку использовать искусственный интеллект в личных целях. Об этом пишет Guardian.

48-летний Энтони Довер потерял доступ к искусственному интеллекту за создание более чем 1000 непристойных изображений детей. Ему запретили пользоваться любыми «инструментами искусственного интеллекта» без предварительного разрешения полиции в течение следующих пяти лет, что стало первым известным случаем такого рода.

Доверу также выписали штраф в £200 и предписали не использовать программное обеспечение Stable Diffusion, которое педофилы применяли для генерации гиперреалистичных материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми.

На прошлой неделе британское правительство сообщило, что создание откровенных дипфейков без согласия людей теперь будет считаться преступлением. Виновным грозит судебное преследование и штраф, размер которого еще не определен, а если изображение распространится в сети преступников могут отправить в тюрьму.

Ранее в Турции мужчину задержали за имитацию голоса Эрдогана с помощью ИИ.

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